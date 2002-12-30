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Раздел: Происшествия  
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Авария в Днепре: девушка за рулем Peugeot на полной скорости врезалась в забор

Авария в Днепре: девушка за рулем Peugeot на полной скорости врезалась в заборВедется следствие.

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в забор. Как было установлено, авария произошла на территории улицы Космической, где автомобиль марки Peugeot врезался в ограждение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnepr24.com.ua.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили подробности ДТП. По данным патрульных, причиной аварии стало то, что девушка-водитель, находившаяся за рулем транспортного средства не справилась с управлением, в результате чего машину занесло на повороте.

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Несмотря на серьезность аварии в результате ДТП никто не пострадал.

Авария в Днепре: девушка за рулем Peugeot на полной скорости врезалась в забор
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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 19:33 » Автор: Наталия Невская
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