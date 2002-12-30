Раздел: Происшествия
Авария в Днепре: девушка за рулем Peugeot на полной скорости врезалась в забор
Ведется следствие.
В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в забор. Как было установлено, авария произошла на территории улицы Космической, где автомобиль марки Peugeot врезался в ограждение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnepr24.com.ua.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили подробности ДТП. По данным патрульных, причиной аварии стало то, что девушка-водитель, находившаяся за рулем транспортного средства не справилась с управлением, в результате чего машину занесло на повороте.
Читайте также: Киевлянин убил соперника из-за ревности
Несмотря на серьезность аварии в результате ДТП никто не пострадал.
В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в забор. Как было установлено, авария произошла на территории улицы Космической, где автомобиль марки Peugeot врезался в ограждение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnepr24.com.ua.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили подробности ДТП. По данным патрульных, причиной аварии стало то, что девушка-водитель, находившаяся за рулем транспортного средства не справилась с управлением, в результате чего машину занесло на повороте.
Читайте также: Киевлянин убил соперника из-за ревности
Несмотря на серьезность аварии в результате ДТП никто не пострадал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
322
0
Оставьте свой комментарий