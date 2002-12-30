Авария в Днепре: девушка за рулем Peugeot на полной скорости врезалась в забор

Ведется следствие.



В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в забор. Как было установлено, авария произошла на территории улицы Космической, где автомобиль марки Peugeot врезался в ограждение.



Об этом пишет



На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили подробности ДТП. По данным патрульных, причиной аварии стало то, что девушка-водитель, находившаяся за рулем транспортного средства не справилась с управлением, в результате чего машину занесло на повороте.



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Несмотря на серьезность аварии в результате ДТП никто не пострадал.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в забор. Как было установлено, авария произошла на территории улицы Космической, где автомобиль марки Peugeot врезался в ограждение.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnepr24.com.ua На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили подробности ДТП. По данным патрульных, причиной аварии стало то, что девушка-водитель, находившаяся за рулем транспортного средства не справилась с управлением, в результате чего машину занесло на повороте.Несмотря на серьезность аварии в результате ДТП никто не пострадал.



