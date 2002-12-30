Раздел: Происшествия
В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке
ЧП случилось на улице Бориспольской.
30 декабря в 23:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Бориспольской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
«Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на 6 этаже в комнате одной из квартир произошло возгорание на площади 2 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Уже в 23:33 пожар был локализован, а в 23:47 - ликвидировано. В результате возгорания повреждены диван, личные вещи, закопчены стены и потолок комнаты», - говорится в сообщении.
На месте пожара работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человека личного состава. Пострадавших нет.
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Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.
30 декабря в 23:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Бориспольской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
«Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на 6 этаже в комнате одной из квартир произошло возгорание на площади 2 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Уже в 23:33 пожар был локализован, а в 23:47 - ликвидировано. В результате возгорания повреждены диван, личные вещи, закопчены стены и потолок комнаты», - говорится в сообщении.
На месте пожара работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человека личного состава. Пострадавших нет.
Читайте также: ДТП в Киеве: от удара Mazda вылетела на клумбу
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.
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