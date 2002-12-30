» » В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажкеЧП случилось на улице Бориспольской.

30 декабря в 23:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Бориспольской.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

«Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на 6 этаже в комнате одной из квартир произошло возгорание на площади 2 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Уже в 23:33 пожар был локализован, а в 23:47 - ликвидировано. В результате возгорания повреждены диван, личные вещи, закопчены стены и потолок комнаты», - говорится в сообщении.

На месте пожара работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человека личного состава. Пострадавших нет.

Читайте также: ДТП в Киеве: от удара Mazda вылетела на клумбу

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:08 » Автор: Наталия Невская
     203
     0

Похожие новости по теме

В Киеве полуслепой мужчина не мог выбраться из пламени пожара В Киеве полуслепой мужчина не мог выбраться из пламени пожара

Огонь случился в жилой десятиэтажке столицы.

В Киеве произошел пожар В Киеве произошел пожар

Причины возгорания выясняются.

В Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке В Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке

Огонь разгорелся в квартире на последнем этаже.

В столице во время пожара погибла пенсионерка В столице во время пожара погибла пенсионерка

Женщина скончалась в "скорой"

Смертельный пожар в Киеве: погибла женщина Смертельный пожар в Киеве: погибла женщина

К тушению пожара были привлечены 20 человек личного состава.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх