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Раздел: Происшествия  
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Житель Луганщины бросил гранату в знакомого

Житель Луганщины бросил гранату в знакомого32-летнего пострадавшего госпитализировали.

В Сватово Луганской области неизвестный мужчина бросил в местного жителя гранату, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочные ранения левой ноги и руки.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Хроникаа.инфо со ссылкой на hromadske.ua.

«Потерпевший был в своем гараже по ул. А. Невского. Услышав, что рядом с гаражом кто-то ходит, заявитель вышел на улицу и увидел неизвестного, который бросил в его сторону гранату и после взрыва скрылся с места происшествия », - написала она.

Полицейские в течение часа после сообщения установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель.

У задержанного изъято самодельное устройство для отстрела патронов 16 калибра, чем и 5 патронов калибра 16 мм.

Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование.

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 Теги: Луганщина, взрыв

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Сегодня, 00:33 » Автор: Наталия Невская
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