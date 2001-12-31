Раздел: Происшествия
Трагедия в Запорожье: мужчина выпрыгнул из окна и упал на ребенка
Мужчина и ребенок погибли.
В Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на маленького ребенка. В результате происшествия оба погибли. Инцидент произошел на улице Исторической 31 декабря, около 18:20. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на источники в патрульной полиции города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
39-летний выпивший мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия.
Читайте также: Под Харьковом найдено сожженное тело мужчины
Ребенок, не приходя в сознание, скончалась в реанимационном автомобиле. К сожалению, полученные мальчиком травмы оказались несовместимы с жизнью.
В Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на маленького ребенка. В результате происшествия оба погибли. Инцидент произошел на улице Исторической 31 декабря, около 18:20. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на источники в патрульной полиции города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
39-летний выпивший мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия.
Читайте также: Под Харьковом найдено сожженное тело мужчины
Ребенок, не приходя в сознание, скончалась в реанимационном автомобиле. К сожалению, полученные мальчиком травмы оказались несовместимы с жизнью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
305
0
Оставьте свой комментарий