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Раздел: Происшествия  
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Трагедия в Запорожье: мужчина выпрыгнул из окна и упал на ребенка

Трагедия в Запорожье: мужчина выпрыгнул из окна и упал на ребенкаМужчина и ребенок погибли.

В Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на маленького ребенка. В результате происшествия оба погибли. Инцидент произошел на улице Исторической 31 декабря, около 18:20. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на источники в патрульной полиции города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

39-летний выпивший мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия.

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Ребенок, не приходя в сознание, скончалась в реанимационном автомобиле. К сожалению, полученные мальчиком травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия в Запорожье: мужчина выпрыгнул из окна и упал на ребенка


Трагедия в Запорожье: мужчина выпрыгнул из окна и упал на ребенка
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 Теги: Запорожье, самоубийство, ребенок

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Сегодня, 18:11 » Автор: Татьяна Шедько
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