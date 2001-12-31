Трагедия в Запорожье: мужчина выпрыгнул из окна и упал на ребенка

Мужчина и ребенок погибли.



В Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на маленького ребенка. В результате происшествия оба погибли. Инцидент произошел на улице Исторической 31 декабря, около 18:20. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на источники в патрульной полиции города, пишет



39-летний выпивший мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия.



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Ребенок, не приходя в сознание, скончалась в реанимационном автомобиле. К сожалению, полученные мальчиком травмы оказались несовместимы с жизнью.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на маленького ребенка. В результате происшествия оба погибли. Инцидент произошел на улице Исторической 31 декабря, около 18:20. Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на источники в патрульной полиции города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня 39-летний выпивший мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия.Ребенок, не приходя в сознание, скончалась в реанимационном автомобиле. К сожалению, полученные мальчиком травмы оказались несовместимы с жизнью.



