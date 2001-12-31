Раздел: Происшествия
В Николаеве при тушении пожара нашли тела парня и девушки
Погибшими оказались молодые супруги.
В частности, погибли супруги мужчины 1991 г. р. и женщины 1993 г. р. В Николаеве 1 января 2018 года в 06:50 стало известно о пожаре на ул. Казарского в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Указано, что на вызов прибыли два отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части Ингульского района города и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в области.
"Сосед, который встречал пожарных, рассказал, что утром проснулся и услышал резкий запах дыма. Поднявшись этажом выше (на 8 этаж), хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячей. Спасатели, попав в квартиру, обнаружили на месте тела двух погибших людей - супругов, мужчины 1991 г. р. и женщины 1993 г. р.", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, пожар в 7:17 локализовали, а в 7:40 ликвидировали на площади 15 м кв. В ГСЧС доложили, что всего к тушению привлекались 12 спасателей и 3 единицы техники.
В частности, погибли супруги мужчины 1991 г. р. и женщины 1993 г. р. В Николаеве 1 января 2018 года в 06:50 стало известно о пожаре на ул. Казарского в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Указано, что на вызов прибыли два отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части Ингульского района города и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в области.
"Сосед, который встречал пожарных, рассказал, что утром проснулся и услышал резкий запах дыма. Поднявшись этажом выше (на 8 этаж), хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячей. Спасатели, попав в квартиру, обнаружили на месте тела двух погибших людей - супругов, мужчины 1991 г. р. и женщины 1993 г. р.", - говорится в сообщении.
Читайте также: Взрыв с пожаром на Днепропетровщине: новые подробности
По данным ведомства, пожар в 7:17 локализовали, а в 7:40 ликвидировали на площади 15 м кв. В ГСЧС доложили, что всего к тушению привлекались 12 спасателей и 3 единицы техники.
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