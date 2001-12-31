Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Николаеве при тушении пожара нашли тела парня и девушки

В Николаеве при тушении пожара нашли тела парня и девушки

Похожие новости по теме

В Ровно произошел пожар в жилом доме, есть погибший В одной из комнат на полу спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины без признаков жизни

В Донецкой области при пожаре обнаружили тело женщины Тело женщины 1942 года рождения обнаружили на пожаре дома в Торецке

Жуткий пожар под Черновцами: погибли дети Спасатели обнаружили в доме тела двух детей 2008 и 2013 годов рождения.