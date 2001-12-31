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Жуткое происшествие на Киевщине: нашли тело пропавшей правозащитницы
Тело принадлежит Ирине Ноздровской, пропавшей правозащитницы.
На месте, где нашли тело Ирины Ноздровской, правозащитницы и сестры погибшей в резонансной аварии, сейчас работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает с места события журналист 24 Канала Анна Сердюк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
На месте трагедии находятся и родственники погибшей. Отец Ирины в отчаянии, с ним работают психологи.
Как стало известно журналистке, тело Ирины нашел местный житель, который выгуливал собаку. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс.
Причину смерти эксперты назвать не могут. Вскрытие тела смогут провести только завтра.
Мужчина в Вышгородском районе, село Демидов, нашел тело женщины, раздетой, в воде. На место выехала следственно-оперативная группа, и мы установили, что это и есть пропавшая Ирина Ноздровская, которую мы разыскивали,
– сказал представитель Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
27 декабря защита виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины, Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области чуть не добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд в итоге постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.
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Авария произошла 30 сентября 2015 года в деревне Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда.
На месте, где нашли тело Ирины Ноздровской, правозащитницы и сестры погибшей в резонансной аварии, сейчас работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает с места события журналист 24 Канала Анна Сердюк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
На месте трагедии находятся и родственники погибшей. Отец Ирины в отчаянии, с ним работают психологи.
Как стало известно журналистке, тело Ирины нашел местный житель, который выгуливал собаку. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс.
Причину смерти эксперты назвать не могут. Вскрытие тела смогут провести только завтра.
Мужчина в Вышгородском районе, село Демидов, нашел тело женщины, раздетой, в воде. На место выехала следственно-оперативная группа, и мы установили, что это и есть пропавшая Ирина Ноздровская, которую мы разыскивали,
– сказал представитель Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
27 декабря защита виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины, Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области чуть не добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд в итоге постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.
Читайте также: ДТП под Киевом: перевернулся автобус с гражданами Беларуси
Авария произошла 30 сентября 2015 года в деревне Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда.
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