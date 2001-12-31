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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: "Мерседес" на скорости сбил мать с ребенком

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: "Мерседес" на скорости сбил мать с ребенкомВ городе Шепетовка по улице Судилковская водитель автомобиля "Мерседес" несся на огромной скорости и сбил девушку с ребенком в коляске: мать погибла, ребенок остался жив.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Сообщается, что трагедия произошла около 17:00. После того, как неизвестный сбил девушку с ребенком, он скрылся с места происшествия. Его сейчас ищет полиция.
В результате аварии погибла 21-летняя девушка, а двухлетнюю малышку забрала скорая в отделение Шепетовской центральной районной больницы

По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Автомобиль летел с такой скоростью, что налетел на памятный знак к 400-летию Шепетовки. Погибшая девушка в это время везла свою дочь в коляске по тротуару.

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Мужчина сейчас находится у дочери. Ее отправляют в Хмельницкий, чтобы убедиться, нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина.
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 Теги: ДТП, Хмельницкий

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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