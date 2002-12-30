Раздел: Происшествия
Масштабное ДТП в Ровно: разбиты два десятка авто
Появились снимки.
В результате крупного ДТП в Ровно пострадали 3 человека и были повреждены 26 автомобилей.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что водитель "MercedesS 500" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его.
В результате обвала забора были повреждены остальные автомобили. По предварительной информации, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного эффекта.
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"В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: у 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал", - говорится в сообщении.
В результате крупного ДТП в Ровно пострадали 3 человека и были повреждены 26 автомобилей.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что водитель "MercedesS 500" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его.
В результате обвала забора были повреждены остальные автомобили. По предварительной информации, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного эффекта.
Читайте также: Киев: на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
"В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: у 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал", - говорится в сообщении.
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