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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Ровно: разбиты два десятка авто

Масштабное ДТП в Ровно: разбиты два десятка автоПоявились снимки.

В результате крупного ДТП в Ровно пострадали 3 человека и были повреждены 26 автомобилей.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что водитель "MercedesS 500" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его.

В результате обвала забора были повреждены остальные автомобили. По предварительной информации, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного эффекта.

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"В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: у 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал", - говорится в сообщении.

Масштабное ДТП в Ровно: разбиты два десятка авто
Масштабное ДТП в Ровно: разбиты два десятка авто
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 Теги: ДТП, Ровно

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Сегодня, 19:52 » Автор: Наталия Невская
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