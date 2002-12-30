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Раздел: Происшествия  
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В Киеве неизвестный напал на двух девочек

В Киеве неизвестный напал на двух девочекНесовершеннолетним 14 и 13 лет.

В Киеве за ограбление двух несовершеннолетних девушек задержан мужчина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В Киеве патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к разбойному нападению на двух несовершеннолетних девушек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, патрульные полицейские прибыли на вызов о разбое на улицу Уманский, где сразу задержали лицо, на которое указывали очевидцы. Как выяснилось, на стадионе неподалеку этот человек подошел к двум несовершеннолетних девушек - 14 и 13 лет - и, угрожая ножом, отобрал у них мобильные телефоны.

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Во время поверхностной проверки обнаружили телефон одной из девушек. Позже, во время отработки прилегающей территории, стражи порядка нашли еще один телефон и нож.
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 Теги: Киев, ЧП

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Сегодня, 20:15 » Автор: Наталия Невская
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