В Киеве неизвестный напал на двух девочек

Несовершеннолетним 14 и 13 лет.



В Киеве за ограбление двух несовершеннолетних девушек задержан мужчина.



Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Киева, передает



"В Киеве патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к разбойному нападению на двух несовершеннолетних девушек", - говорится в сообщении.



Как отмечается, патрульные полицейские прибыли на вызов о разбое на улицу Уманский, где сразу задержали лицо, на которое указывали очевидцы. Как выяснилось, на стадионе неподалеку этот человек подошел к двум несовершеннолетних девушек - 14 и 13 лет - и, угрожая ножом, отобрал у них мобильные телефоны.



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Во время поверхностной проверки обнаружили телефон одной из девушек. Позже, во время отработки прилегающей территории, стражи порядка нашли еще один телефон и нож. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве за ограбление двух несовершеннолетних девушек задержан мужчина.Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "В Киеве патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к разбойному нападению на двух несовершеннолетних девушек", - говорится в сообщении.Как отмечается, патрульные полицейские прибыли на вызов о разбое на улицу Уманский, где сразу задержали лицо, на которое указывали очевидцы. Как выяснилось, на стадионе неподалеку этот человек подошел к двум несовершеннолетних девушек - 14 и 13 лет - и, угрожая ножом, отобрал у них мобильные телефоны.Во время поверхностной проверки обнаружили телефон одной из девушек. Позже, во время отработки прилегающей территории, стражи порядка нашли еще один телефон и нож.



