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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный судья вылетел на встречку и снес с дороги авто

В Киеве пьяный судья вылетел на встречку и снес с дороги автоВ Киеве пьяный судья устроил ДТП, в следствии которого один человек попал в реанимацию.

В Киеве свидетели не дали убежать и заставили пройти тест на алкоголь пьяного судью Усатова Дмитрия, который снес с дороги Рено Дастер, отправив водителя в реанимацию. Усатов за рулем Форд Мустанг вылетел на встречку и протаранил Рено, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини.

Также сообщается, что на место прибыла оперативная группа с информацией, что якобы водителя Усатова избили.

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На место происшествия уже приехали три полицейские машины.
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 Теги: Киев, ДТП, судья

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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