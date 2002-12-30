В Киеве пьяный судья вылетел на встречку и снес с дороги авто

В Киеве пьяный судья устроил ДТП, в следствии которого один человек попал в реанимацию.



В Киеве свидетели не дали убежать и заставили пройти тест на алкоголь пьяного судью Усатова Дмитрия, который снес с дороги Рено Дастер, отправив водителя в реанимацию. Усатов за рулем Форд Мустанг вылетел на встречку и протаранил Рено, пишет



Также сообщается, что на место прибыла оперативная группа с информацией, что якобы водителя Усатова избили.



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На место происшествия уже приехали три полицейские машины. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве свидетели не дали убежать и заставили пройти тест на алкоголь пьяного судью Усатова Дмитрия, который снес с дороги Рено Дастер, отправив водителя в реанимацию. Усатов за рулем Форд Мустанг вылетел на встречку и протаранил Рено, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини Также сообщается, что на место прибыла оперативная группа с информацией, что якобы водителя Усатова избили.На место происшествия уже приехали три полицейские машины.



