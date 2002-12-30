Раздел: Происшествия
Жуткое самоубийство в Киеве: свежие подробности
Девушка выпала из окна на Киевщине.
По ходатайству прокуратуры Киевской области 22-летний мужчина, который после ссоры вытолкнул свою гражданскую жену из окна третьего этажа, взят под стражу.
Об этом рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В ходе досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.
При процессуальном руководстве Киево-Святошинской местной прокуратуры 22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Читайте также: В Житомире неизвестные жестоко избили студентку
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
По ходатайству прокуратуры Киевской области 22-летний мужчина, который после ссоры вытолкнул свою гражданскую жену из окна третьего этажа, взят под стражу.
Об этом рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В ходе досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.
При процессуальном руководстве Киево-Святошинской местной прокуратуры 22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Читайте также: В Житомире неизвестные жестоко избили студентку
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
633
0
Оставьте свой комментарий