Раздел: Происшествия
Пожар в Харькове: двое погибших
Огонь случился в жилой многоэтажке.
В среду вечером, 3 января, в многоквартирном доме в Слободском районе Харькова вспыхнул пожар, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Пожар произошел в квартире на пятом этаже, дым из нее просачивался сквозь входные двери на лестничную клетку и начал проникать в соседние квартиры", - рассказали спасатели, добавив, что из опасной зоны были эвакуированы четверо жильцов.
Вместе с этим пожарные приступили к тушению огня, который успел распространиться на площадь 10 кв.м.
"Там горела мебель и домашние вещи. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела 2-х погибших мужчин: хозяина дома, 1974 года рождения, и его товарища, личность которого устанавливается. Последний находился в очаге пожара, другой - в соседней комнате", - говорится в сообщении.
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Согласно предварительным данным, вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В среду вечером, 3 января, в многоквартирном доме в Слободском районе Харькова вспыхнул пожар, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Пожар произошел в квартире на пятом этаже, дым из нее просачивался сквозь входные двери на лестничную клетку и начал проникать в соседние квартиры", - рассказали спасатели, добавив, что из опасной зоны были эвакуированы четверо жильцов.
Вместе с этим пожарные приступили к тушению огня, который успел распространиться на площадь 10 кв.м.
"Там горела мебель и домашние вещи. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела 2-х погибших мужчин: хозяина дома, 1974 года рождения, и его товарища, личность которого устанавливается. Последний находился в очаге пожара, другой - в соседней комнате", - говорится в сообщении.
Читайте также: Жуткое самоубийство в Киеве: свежие подробности
Согласно предварительным данным, вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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