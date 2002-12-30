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Раздел: Происшествия  
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Пожар в Харькове: двое погибших

Пожар в Харькове: двое погибшихОгонь случился в жилой многоэтажке.

В среду вечером, 3 января, в многоквартирном доме в Слободском районе Харькова вспыхнул пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Пожар произошел в квартире на пятом этаже, дым из нее просачивался сквозь входные двери на лестничную клетку и начал проникать в соседние квартиры", - рассказали спасатели, добавив, что из опасной зоны были эвакуированы четверо жильцов.

Вместе с этим пожарные приступили к тушению огня, который успел распространиться на площадь 10 кв.м.

"Там горела мебель и домашние вещи. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела 2-х погибших мужчин: хозяина дома, 1974 года рождения, и его товарища, личность которого устанавливается. Последний находился в очаге пожара, другой - в соседней комнате", - говорится в сообщении.

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Согласно предварительным данным, вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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 Теги: Харьков, пожар

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Сегодня, 20:10 » Автор: Наталия Невская
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