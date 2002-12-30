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Раздел: Происшествия  
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Подростки, избившие парня в новогоднюю ночь, могут сесть на 10 лет

Подростки, избившие парня в новогоднюю ночь, могут сесть на 10 летУголовное производство переквалифицировано с «хулиганства» на «разбой».

В новогоднюю ночь в Глевахе группа подростков от 12 до 14 лет напала на 18-летнего парня. Трое несовершеннолетних повалили пострадавшего на землю и избивали ногами и битой. Еще двое с места преступления сбежали. Впервые Информатор узнал об этом происшествии от мамы пострадавшего Руслана — Натальи. Сейчас дело на особый контроль взяла прокуратура Киевской области, которая сообщила новые подробности избиения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Двум 14-летним нападающим уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Подростки проходят по части 2 статьи 187 — разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ребятам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По поводу 13-летнего злоумышленника правоохранители направят ходатайство в суд о применении к нему мер воспитательного характера. Та же участь ждет и двух правонарушителей, которые сбежали с места преступления.

Стоит отметить, что трое родителей злоумышленников уже привлекались к административной ответственности по статье 184 — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Некоторые из них неоднократно.

На данный момент правоохранители уже изъяли орудие преступления и назначили ряд судебных экспертиз. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Рассматривается содержание под стражей.

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Кроме того, в ходе расследования прокуратура области установила, что служба по делам детей Васильковской РГА не приняла никаких действий по установлению опеки и попечительства над одним из детей, которые участвовали в нападении. По этому факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 367 — служебная халатность. Санкция предусматривает лишение свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности на такой же срок.
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 Теги: подростки, избиение

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Сегодня, 20:10 » Автор: Татьяна Ларина
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