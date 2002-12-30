Подростки, избившие парня в новогоднюю ночь, могут сесть на 10 лет

Уголовное производство переквалифицировано с «хулиганства» на «разбой».



В новогоднюю ночь в Глевахе группа подростков от 12 до 14 лет напала на 18-летнего парня. Трое несовершеннолетних повалили пострадавшего на землю и избивали ногами и битой. Еще двое с места преступления сбежали. Впервые Информатор узнал об этом происшествии от мамы пострадавшего Руслана — Натальи. Сейчас дело на особый контроль взяла прокуратура Киевской области, которая сообщила новые подробности избиения, передает



Двум 14-летним нападающим уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Подростки проходят по части 2 статьи 187 — разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ребятам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По поводу 13-летнего злоумышленника правоохранители направят ходатайство в суд о применении к нему мер воспитательного характера. Та же участь ждет и двух правонарушителей, которые сбежали с места преступления.



Стоит отметить, что трое родителей злоумышленников уже привлекались к административной ответственности по статье 184 — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Некоторые из них неоднократно.



На данный момент правоохранители уже изъяли орудие преступления и назначили ряд судебных экспертиз. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Рассматривается содержание под стражей.



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Кроме того, в ходе расследования прокуратура области установила, что служба по делам детей Васильковской РГА не приняла никаких действий по установлению опеки и попечительства над одним из детей, которые участвовали в нападении. По этому факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 367 — служебная халатность. Санкция предусматривает лишение свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности на такой же срок. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В новогоднюю ночь в Глевахе группа подростков от 12 до 14 лет напала на 18-летнего парня. Трое несовершеннолетних повалили пострадавшего на землю и избивали ногами и битой. Еще двое с места преступления сбежали. Впервые Информатор узнал об этом происшествии от мамы пострадавшего Руслана — Натальи. Сейчас дело на особый контроль взяла прокуратура Киевской области, которая сообщила новые подробности избиения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Двум 14-летним нападающим уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Подростки проходят по части 2 статьи 187 — разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ребятам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По поводу 13-летнего злоумышленника правоохранители направят ходатайство в суд о применении к нему мер воспитательного характера. Та же участь ждет и двух правонарушителей, которые сбежали с места преступления.Стоит отметить, что трое родителей злоумышленников уже привлекались к административной ответственности по статье 184 — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Некоторые из них неоднократно.На данный момент правоохранители уже изъяли орудие преступления и назначили ряд судебных экспертиз. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Рассматривается содержание под стражей.Кроме того, в ходе расследования прокуратура области установила, что служба по делам детей Васильковской РГА не приняла никаких действий по установлению опеки и попечительства над одним из детей, которые участвовали в нападении. По этому факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 367 — служебная халатность. Санкция предусматривает лишение свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности на такой же срок.



