Раздел: Происшествия
В Николаеве столкнулись Opel и Mazda: два человека госпитализированы
На улице 4-й Слободской в Николаеве произошло ДТП.
Столкновение автомобилей Opel и Mazda произошло на пересечении улицы 4-й Слободской и улицы Пограничной (Чигрина) в сторону Автовокзала. Автомобиль Opel был припаркован, в него на скорости влетела Mazda. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0512.com.ua.
По предварительной информации, водитель Mazda был пьян. В его крови было обнаружено 2.13 промилле алкоголя.
В результате ДТП водителя и пассажира автомобиля Mazda госпитализировали.
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Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает полиция.
Столкновение автомобилей Opel и Mazda произошло на пересечении улицы 4-й Слободской и улицы Пограничной (Чигрина) в сторону Автовокзала. Автомобиль Opel был припаркован, в него на скорости влетела Mazda. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0512.com.ua.
По предварительной информации, водитель Mazda был пьян. В его крови было обнаружено 2.13 промилле алкоголя.
В результате ДТП водителя и пассажира автомобиля Mazda госпитализировали.
Читайте также: Смертельное ДТП под Киевом: столкнулись две иномарки
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает полиция.
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