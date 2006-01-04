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Раздел: Происшествия  
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В Николаеве столкнулись Opel и Mazda: два человека госпитализированы

В Николаеве столкнулись Opel и Mazda: два человека госпитализированыНа улице 4-й Слободской в Николаеве произошло ДТП.

Столкновение автомобилей Opel и Mazda произошло на пересечении улицы 4-й Слободской и улицы Пограничной (Чигрина) в сторону Автовокзала. Автомобиль Opel был припаркован, в него на скорости влетела Mazda. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0512.com.ua.

По предварительной информации, водитель Mazda был пьян. В его крови было обнаружено 2.13 промилле алкоголя.

В результате ДТП водителя и пассажира автомобиля Mazda госпитализировали.

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Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает полиция.
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 Теги: ДТП, Николаев, Opel, Mazda

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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