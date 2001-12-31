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Раздел: Происшествия  
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На Житомирщине педофил напал на девятилетнюю девочку

На Житомирщине педофил напал на девятилетнюю девочкуМужчину удалось задержать.

В городе Новоград-Волынский, Житомирской области, полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать девятилетнюю девочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как стало известно, с задержанием извращенца копам помогли случайные очевидцы, которые не допустили насилия над ребенком.

5 января, около 12 часов дня, в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что на пустыре неизвестный мужчина пытался изнасиловать девочку, однако завершить преступление не позволили прохожие, которые и задержали педофила.

На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа, которой люди и передали подозреваемого. В свою очередь, жертва покушения получила необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Задержанным оказался 26-летний житель Новоград-Волынского, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на изнасилование, а позже суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
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 Теги: Житомирщина, педофил

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Сегодня, 20:01 » Автор: Анна Мартынова
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