Раздел: Происшествия
На Житомирщине педофил напал на девятилетнюю девочку
Мужчину удалось задержать.
В городе Новоград-Волынский, Житомирской области, полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать девятилетнюю девочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как стало известно, с задержанием извращенца копам помогли случайные очевидцы, которые не допустили насилия над ребенком.
5 января, около 12 часов дня, в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что на пустыре неизвестный мужчина пытался изнасиловать девочку, однако завершить преступление не позволили прохожие, которые и задержали педофила.
На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа, которой люди и передали подозреваемого. В свою очередь, жертва покушения получила необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Задержанным оказался 26-летний житель Новоград-Волынского, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на изнасилование, а позже суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
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Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
В городе Новоград-Волынский, Житомирской области, полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать девятилетнюю девочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как стало известно, с задержанием извращенца копам помогли случайные очевидцы, которые не допустили насилия над ребенком.
5 января, около 12 часов дня, в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что на пустыре неизвестный мужчина пытался изнасиловать девочку, однако завершить преступление не позволили прохожие, которые и задержали педофила.
На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа, которой люди и передали подозреваемого. В свою очередь, жертва покушения получила необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Задержанным оказался 26-летний житель Новоград-Волынского, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на изнасилование, а позже суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
Читайте также: На Прикарпатье педофил напал на маленькую девочку
Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
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