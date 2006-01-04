Раздел: Происшествия
Накануне Рождества из Украины пытались вывезти старинный артефакт
Найденную вещь отправили на экспертизу
Гражданин Молдавии попытался вывезти из Украины старинную Библию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Сотрудники Черновицкого отряда Государственной пограничной службы совместно с работниками Фискальной службы Украины задержали гражданина Молдавии, который пытался тайно вывезти старинную Библию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В пятницу, 5 января, в пункт пропуска "Сокиряны" прибыл микроавтобус "Мерседес-Спринтер", с российской регистрацией. За рулем автомобиля находился 40-летний житель Молдавии. Во время погранично –таможенного оформления был произведен осмотр транспортного средства, в ходе которого была обнаружена старинная Библия. По предварительной оценке, книга может составлять культурную и историческую ценность.
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Обнаруженный старинный артефакт по установленному порядку был передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.
Гражданин Молдавии попытался вывезти из Украины старинную Библию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Сотрудники Черновицкого отряда Государственной пограничной службы совместно с работниками Фискальной службы Украины задержали гражданина Молдавии, который пытался тайно вывезти старинную Библию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В пятницу, 5 января, в пункт пропуска "Сокиряны" прибыл микроавтобус "Мерседес-Спринтер", с российской регистрацией. За рулем автомобиля находился 40-летний житель Молдавии. Во время погранично –таможенного оформления был произведен осмотр транспортного средства, в ходе которого была обнаружена старинная Библия. По предварительной оценке, книга может составлять культурную и историческую ценность.
Читайте также: Из Украины пытались вывезти старинную саблю
Обнаруженный старинный артефакт по установленному порядку был передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.
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