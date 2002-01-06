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Раздел: Происшествия  
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Харьковщина: посреди улицы до смерти избили мужчину

Харьковщина: посреди улицы до смерти избили мужчинуВедется следствие.

Пострадавший скончался в больнице после драки с малоизвестным 38-летним мужчиной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.

С Изюмской больнице в полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение был доставлен 40-летний мужчина с травмами головы. От полученных повреждений он скончался в медицинском учреждении через несколько дней.

Жена сообщила, что у ее мужа на улице возник конфликт с малоизвестным гражданином.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Мужчина пояснил, что между ними внезапно возник спор.

В результате он нанес оппоненту удар в лицо и ушел. Однако намерения вызвать пострадавшему тяжелые травмы у него не было.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 122 (телесные повреждения средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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 Теги: Харьковщина, убийство

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Сегодня, 20:13 » Автор: Наталия Невская
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