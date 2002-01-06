Раздел: Происшествия
Харьковщина: посреди улицы до смерти избили мужчину
Ведется следствие.
Пострадавший скончался в больнице после драки с малоизвестным 38-летним мужчиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.
С Изюмской больнице в полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение был доставлен 40-летний мужчина с травмами головы. От полученных повреждений он скончался в медицинском учреждении через несколько дней.
Жена сообщила, что у ее мужа на улице возник конфликт с малоизвестным гражданином.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Мужчина пояснил, что между ними внезапно возник спор.
В результате он нанес оппоненту удар в лицо и ушел. Однако намерения вызвать пострадавшему тяжелые травмы у него не было.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 122 (телесные повреждения средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Пострадавший скончался в больнице после драки с малоизвестным 38-летним мужчиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.
С Изюмской больнице в полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение был доставлен 40-летний мужчина с травмами головы. От полученных повреждений он скончался в медицинском учреждении через несколько дней.
Жена сообщила, что у ее мужа на улице возник конфликт с малоизвестным гражданином.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Мужчина пояснил, что между ними внезапно возник спор.
В результате он нанес оппоненту удар в лицо и ушел. Однако намерения вызвать пострадавшему тяжелые травмы у него не было.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 122 (телесные повреждения средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Харьковчанин во время застолья убил сожительницу
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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