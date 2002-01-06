Раздел: Происшествия
Запорожье: в жилой многоэтажке обнаружено тело мужчины
Обстоятельства ЧП выясняются.
Вчера, 6 января, около трех дня на Бабурке произошел пожар в пятиэтажном доме. В одной из квартир спасатели нашли бездыханное тело.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vmestezp.org.
Как сообщают в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области, инцидент произошел на улице Запорожского казачества. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи.
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Там же обнаружили уже мертвую 86-летнюю женщину. Обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
Вчера, 6 января, около трех дня на Бабурке произошел пожар в пятиэтажном доме. В одной из квартир спасатели нашли бездыханное тело.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vmestezp.org.
Как сообщают в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области, инцидент произошел на улице Запорожского казачества. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи.
Читайте также: Пьяный одессит устроил аварию на угнанном автомобиле
Там же обнаружили уже мертвую 86-летнюю женщину. Обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
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