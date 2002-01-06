» » Запорожье: в жилой многоэтажке обнаружено тело мужчины
Раздел: Происшествия  
0

Запорожье: в жилой многоэтажке обнаружено тело мужчины

Запорожье: в жилой многоэтажке обнаружено тело мужчиныОбстоятельства ЧП выясняются.

Вчера, 6 января, около трех дня на Бабурке произошел пожар в пятиэтажном доме. В одной из квартир спасатели нашли бездыханное тело.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vmestezp.org.

Как сообщают в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области, инцидент произошел на улице Запорожского казачества. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи.

Читайте также: Пьяный одессит устроил аварию на угнанном автомобиле

Там же обнаружили уже мертвую 86-летнюю женщину. Обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Запорожье, ЧП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:38 » Автор: Наталия Невская
     21
     0

Похожие новости по теме

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке

ЧП случилось на улице Бориспольской.

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке

В Киеве во время пожара пожарные спасли пострадавшего.

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке

ЧП произошел на улице Полтавской в столице.

На Житомирщине в канализационном колодце обнаружили бездыханное тело На Житомирщине в канализационном колодце обнаружили бездыханное тело

Обстоятельства происшествия выясняют.

ЧП под Запорожьем: в пламени пожара погибла женщина ЧП под Запорожьем: в пламени пожара погибла женщина

В настоящее время причины и обстоятельства пожара выясняются.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх