Раздел: Происшествия
В Киеве повар избил женщину ногами
В Подольском районе Киева ранее судимый мужчина пытался ограбить женщину.
После того, как жертва оказала сопротивление, он повалил на землю и избил ногами. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев.
Инцидент произошел 7 января вечером. Налетчик пытался вырвать у дамочки сумку. Во время избиения потерпевшей был задержан неравнодушными гражданами и передан полиции.
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Задержанный сообщил, что работает в ресторане поваром, женат, имеет детей, ранее привлекался к уголовной ответственности за телесные повреждения и грабеж.
После того, как жертва оказала сопротивление, он повалил на землю и избил ногами. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев.
Инцидент произошел 7 января вечером. Налетчик пытался вырвать у дамочки сумку. Во время избиения потерпевшей был задержан неравнодушными гражданами и передан полиции.
Читайте также: В Киеве мужчина избил собственную мать
Задержанный сообщил, что работает в ресторане поваром, женат, имеет детей, ранее привлекался к уголовной ответственности за телесные повреждения и грабеж.
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