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Раздел: Происшествия  
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В Киеве повар избил женщину ногами

В Киеве повар избил женщину ногамиВ Подольском районе Киева ранее судимый мужчина пытался ограбить женщину.

После того, как жертва оказала сопротивление, он повалил на землю и избил ногами. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев.

Инцидент произошел 7 января вечером. Налетчик пытался вырвать у дамочки сумку. Во время избиения потерпевшей был задержан неравнодушными гражданами и передан полиции.

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Задержанный сообщил, что работает в ресторане поваром, женат, имеет детей, ранее привлекался к уголовной ответственности за телесные повреждения и грабеж.
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 Теги: Киев, грабеж

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Сегодня, 08:44 » Автор: Наталья Кошелева
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