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Убийство мужчины в Киеве: новые подробности
Полиция задержала подозреваемых.
Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины, произошедшем вчера в Подольском районе столицы на ул. Константиновской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области”, - сказано в сообщении.
По предварительным данным, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.
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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины, произошедшем вчера в Подольском районе столицы на ул. Константиновской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области”, - сказано в сообщении.
По предварительным данным, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.
Читайте также: На Донбассе подорвался военный
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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