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Убийство мужчины в Киеве: новые подробности

Убийство мужчины в Киеве: новые подробностиПолиция задержала подозреваемых.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины, произошедшем вчера в Подольском районе столицы на ул. Константиновской.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области”, - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 20:41 » Автор: Наталия Невская
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