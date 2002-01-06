Раздел: Происшествия
В клубе Киева десять вооруженных мужчин устроили перестрелку
Задержать по горячим следам нарушителей не удалось.
В понедельник вечером, 8 января, в стриптиз-клубе Dolls на Большой Васильковской произошла масштабная перестрелка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
В заведение ворвались десять неизвестных мужчин, которые открыли огонь, а затем скрылись с места происшествия на автомобилях.
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В клуб прибыли правоохранители, следственно-оперативная группа и медики.
В понедельник вечером, 8 января, в стриптиз-клубе Dolls на Большой Васильковской произошла масштабная перестрелка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
В заведение ворвались десять неизвестных мужчин, которые открыли огонь, а затем скрылись с места происшествия на автомобилях.
Читайте также: В Харькове мужчины устроили кровавую перестрелку
В клуб прибыли правоохранители, следственно-оперативная группа и медики.
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