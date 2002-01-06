Раздел: Происшествия
В Запорожье произошел масштабный пожар
Причина пожара выясняется.
В Шевченковском районе Запорожья утром 9 января произошло мощное пожар в частном жилом доме.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
О возгорании здания по улице Архитектурная в поселке Зеленый Яр сообщили в 10:13.
На месте спасатели выяснили, что горит частный дом на общей площади 70 квадратных метров.
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Уже в 10:50 пожар был локализован, а 11:16 - полностью ликвидирован. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек из числа личного состава.
В Шевченковском районе Запорожья утром 9 января произошло мощное пожар в частном жилом доме.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
О возгорании здания по улице Архитектурная в поселке Зеленый Яр сообщили в 10:13.
На месте спасатели выяснили, что горит частный дом на общей площади 70 квадратных метров.
Читайте также: ДТП на Волыни: неизвестный сбил школьницу
Уже в 10:50 пожар был локализован, а 11:16 - полностью ликвидирован. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек из числа личного состава.
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