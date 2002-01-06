Раздел: Происшествия
Тройное ДТП в Киеве: виноваты пьяные пешеходы
Столкнулись Skoda Oсtаvia на литовских номерах, Hyundai Accent и рейсовый автобус Киев-Черкассы — Toyota.
ДТП случилось примерно в 18:00 возле ЖК «Mega City». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой Информатор.
По словам водителя Skoda — Михаила, аварию спровоцировали трое пьяных мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Он резко затормозил, чтобы избежать столкновения, из-за этого сзади в него влетел Hyuindai, а в того — автобус. Михаил рассказывает, что одного «провокатора» он поймал, двое сбежали. Нарушителя водитель передал патрульным.
В свою очередь водитель междугородней маршрутки — Валерий рассказывает, что ему просто было некуда деваться. Поэтому он влетел во впереди едущую Hyuindai. От удара машину развернуло и откинуло на встречку. Машину забрал эвакуатор.
«Приехал из Черкасс в Киев дополнительным рейсом. Сейчас возвращался обратно. Слава Богу, пустой», — рассказывает Валерий.
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Никто не пострадал. У водителя «литовца» небольшая ссадина на лбу и немного разбита губа. На месте работает патрульная полиция. На Харьковском шоссе в сторону Дарницкого вокзала образовалась большая пробка.
ДТП случилось примерно в 18:00 возле ЖК «Mega City». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой Информатор.
По словам водителя Skoda — Михаила, аварию спровоцировали трое пьяных мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Он резко затормозил, чтобы избежать столкновения, из-за этого сзади в него влетел Hyuindai, а в того — автобус. Михаил рассказывает, что одного «провокатора» он поймал, двое сбежали. Нарушителя водитель передал патрульным.
В свою очередь водитель междугородней маршрутки — Валерий рассказывает, что ему просто было некуда деваться. Поэтому он влетел во впереди едущую Hyuindai. От удара машину развернуло и откинуло на встречку. Машину забрал эвакуатор.
«Приехал из Черкасс в Киев дополнительным рейсом. Сейчас возвращался обратно. Слава Богу, пустой», — рассказывает Валерий.
Читайте также: В Запорожье произошел масштабный пожар
Никто не пострадал. У водителя «литовца» небольшая ссадина на лбу и немного разбита губа. На месте работает патрульная полиция. На Харьковском шоссе в сторону Дарницкого вокзала образовалась большая пробка.
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