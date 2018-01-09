Раздел: Происшествия
ЧП в столице: Под колесами авто оказалась пожилая пара
Происшествие в Киеве - на пешеходном переходе водитель наехал сразу на двоих людей.
На повороте с Киево-Ирпенской трассы на ул. Генерала Наумова водитель SsangYong на пешеходном переходе наехал на мужчину и женщину. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев.
Проезжавшая мимо карета скорой помощи увезла пострадавших в больницу. Пострадавшим около 60 лет.
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По данным свидетелей - пассажиров, мужчина с женщиной шли на красный. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
На повороте с Киево-Ирпенской трассы на ул. Генерала Наумова водитель SsangYong на пешеходном переходе наехал на мужчину и женщину. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев.
Проезжавшая мимо карета скорой помощи увезла пострадавших в больницу. Пострадавшим около 60 лет.
Читайте также: Авария в Киеве: легковушка оказалась под колесами грузовика
По данным свидетелей - пассажиров, мужчина с женщиной шли на красный. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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