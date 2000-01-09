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Раздел: Происшествия  
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Житель Ровно бросался под колеса автомобилей

Житель Ровно бросался под колеса автомобилейВедется следствие.

В Ровно на линию 102 поступил вызов от гражданина, который сообщил, что на него на улице Видинский чуть не совершил наезд неизвестный водитель, а потом вышел из авто и нанес ему телесные повреждения.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.

Когда патрульные прибыли на место происшествия и установили все обстоятельства, то выяснилось, что факта ДТП не было, а 54-летний гражданин переходил дорогу в неустановленном месте, с признаками алкогольного опьянения и попытался броситься под автомобиль. Свидетели происшествия подтвердили, что человек умышленно бросился переходить дорогу во время движения автомобиля и затем потребовал у водителя деньги за неоформление события.

Патрульные осведетельствовали гражданина, вынесли на него постановление по ч.3 ст.127 КУоАП - нарушение правил дорожного движения пешеходами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Врачи, прибывшие на место происшествия, обнаружили у мужчины признаки расстройства, требующие стационарного пребывания под наблюдением врачей.

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Подобные ситуации с ним уже неоднократно случались раньше. Гражданина передали под постоянную опеку медработников.
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 Теги: Ровно, ЧП

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Сегодня, 20:46 » Автор: Наталия Невская
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