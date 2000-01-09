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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: автомобиль скорой помощи влетел в Chevrolet

ДТП в Киеве: автомобиль скорой помощи влетел в ChevroletПострадали пять человек.

В Киеве на улице Глушкова произошла авария - скорая помощь одной из частных фирм протаранила Шевроле, который решил "хитро" развернуться в "дырке" отбойника.

Как пишет Хроника.инфо со ссылкой на dtp.kiev.ua, в результате ДТП пострадали пятеро человек. Весь экипаж скорой. Ребенка, который был в салоне, пересадили в другой автомобиль.

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Сообщается, что удар пришелся в правый бок "Шевроле".

ДТП в Киеве: автомобиль скорой помощи влетел в Chevrolet
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 08:54 » Автор: Наталия Невская
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