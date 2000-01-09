Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: автомобиль скорой помощи влетел в Chevrolet
Пострадали пять человек.
В Киеве на улице Глушкова произошла авария - скорая помощь одной из частных фирм протаранила Шевроле, который решил "хитро" развернуться в "дырке" отбойника.
Как пишет Хроника.инфо со ссылкой на dtp.kiev.ua, в результате ДТП пострадали пятеро человек. Весь экипаж скорой. Ребенка, который был в салоне, пересадили в другой автомобиль.
Читайте также: В Киеве подполковник полиции попал в серьезную аварию
Сообщается, что удар пришелся в правый бок "Шевроле".
В Киеве на улице Глушкова произошла авария - скорая помощь одной из частных фирм протаранила Шевроле, который решил "хитро" развернуться в "дырке" отбойника.
Как пишет Хроника.инфо со ссылкой на dtp.kiev.ua, в результате ДТП пострадали пятеро человек. Весь экипаж скорой. Ребенка, который был в салоне, пересадили в другой автомобиль.
Читайте также: В Киеве подполковник полиции попал в серьезную аварию
Сообщается, что удар пришелся в правый бок "Шевроле".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
292
0
Оставьте свой комментарий