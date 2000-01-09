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Раздел: Происшествия  
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Киев: найдены фрагменты человеческого тела

Киев: найдены фрагменты человеческого телаИх находят в Днепровском районе.

В Днепровском районе Киева правоохранители продолжают находить фрагменты человеческого тела. Об этом сообщили в полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Части тела находят в парке "Победа" и в лесопосадке возле жилых домов.

Все останки направляют на экспертизу в рамках начатого уголовного производства. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

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По данным местных изданий, в Киеве еще до Нового года произошло убийство с расчленением. И сейчас эти останки как раз и находят правоохранители.
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 Теги: Киев, ЧП

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Сегодня, 20:39 » Автор: Наталия Невская
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