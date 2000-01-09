Раздел: Происшествия
Киев: найдены фрагменты человеческого тела
Их находят в Днепровском районе.
В Днепровском районе Киева правоохранители продолжают находить фрагменты человеческого тела. Об этом сообщили в полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Части тела находят в парке "Победа" и в лесопосадке возле жилых домов.
Все останки направляют на экспертизу в рамках начатого уголовного производства. Другая информация в интересах следствия не разглашается.
Читайте также: "Голливудское" ДТП с участием полицейского в Киеве: новые подробности
По данным местных изданий, в Киеве еще до Нового года произошло убийство с расчленением. И сейчас эти останки как раз и находят правоохранители.
В Днепровском районе Киева правоохранители продолжают находить фрагменты человеческого тела. Об этом сообщили в полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Части тела находят в парке "Победа" и в лесопосадке возле жилых домов.
Все останки направляют на экспертизу в рамках начатого уголовного производства. Другая информация в интересах следствия не разглашается.
Читайте также: "Голливудское" ДТП с участием полицейского в Киеве: новые подробности
По данным местных изданий, в Киеве еще до Нового года произошло убийство с расчленением. И сейчас эти останки как раз и находят правоохранители.
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