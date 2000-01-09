» » Поджог авто в Киеве: свежие подробности
Раздел: Происшествия  
0

Поджог авто в Киеве: свежие подробности

Поджог авто в Киеве: свежие подробностиАвтомобиль принадлежал известному активисту.

Машина выгорела дотла, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автомобиль активиста Михаила Ковальчука, который, в частности, участвовал в поисках убитой Ирины Ноздровской подожгли в ночь на 11 января в Киеве. От пожара пострадали несколько соседних авто, которые находились на парковке жилой многоэтажки. Об этом сообщает Сегодня.

Отмечается, что возгорание началось в подземном паркинге около полуночи. Сначала вспыхнул Mercedes G 400, затем – огонь перекинулся на соседний внедорожник Skoda. Пожарные приехали за пять минут, но Mercedes выгорел дотла. Жители дома считают – это был поджог.

"Просмотрел видеокамеры. Они, минуя зону камер, пригнувшись, за колонну спрятавшись, практически были не видны. Человека два или три", – говорит охранник Александр.

Местные жители говорят, что только чудом огонь не перекинулся на жилые этажи. Охранники тоже уверяют, что поджог был намеренным, это зафиксировали и видеокамеры.

Читайте также: "Голливудское" ДТП с участием полицейского в Киеве: новые подробности

Сожженный Mercedes принадлежит общественному активисту Михаилу Ковальчуку. Он выступал против одной из строек на столичном Печерске. А также принимал участие в поисках убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, поджог

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:03 » Автор: Наталия Невская
     61
     0

Похожие новости по теме

В Киеве дотла сгорел автомобиль В Киеве дотла сгорел автомобиль

Подозревают поджог.

В Киеве дотла сгорел автомобиль В Киеве дотла сгорел автомобиль

Не исключено, что его подожгли.

Поджог в Харькове: авто экс-прокурора Крыма сгорело дотла Поджог в Харькове: авто экс-прокурора Крыма сгорело дотла

Подробности происшествия уточняются.

В Киеве дотла сгорел автомобиль В Киеве дотла сгорел автомобиль

Жертв и пострадавших нет

В Киеве произошло жестокое убийство и поджог В Киеве произошло жестокое убийство и поджог

Убийство переросло в поджог дома.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх