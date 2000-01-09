Раздел: Происшествия
Поджог авто в Киеве: свежие подробности
Автомобиль принадлежал известному активисту.
Машина выгорела дотла, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль активиста Михаила Ковальчука, который, в частности, участвовал в поисках убитой Ирины Ноздровской подожгли в ночь на 11 января в Киеве. От пожара пострадали несколько соседних авто, которые находились на парковке жилой многоэтажки. Об этом сообщает Сегодня.
Отмечается, что возгорание началось в подземном паркинге около полуночи. Сначала вспыхнул Mercedes G 400, затем – огонь перекинулся на соседний внедорожник Skoda. Пожарные приехали за пять минут, но Mercedes выгорел дотла. Жители дома считают – это был поджог.
"Просмотрел видеокамеры. Они, минуя зону камер, пригнувшись, за колонну спрятавшись, практически были не видны. Человека два или три", – говорит охранник Александр.
Местные жители говорят, что только чудом огонь не перекинулся на жилые этажи. Охранники тоже уверяют, что поджог был намеренным, это зафиксировали и видеокамеры.
Читайте также: "Голливудское" ДТП с участием полицейского в Киеве: новые подробности
Сожженный Mercedes принадлежит общественному активисту Михаилу Ковальчуку. Он выступал против одной из строек на столичном Печерске. А также принимал участие в поисках убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.
Машина выгорела дотла, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль активиста Михаила Ковальчука, который, в частности, участвовал в поисках убитой Ирины Ноздровской подожгли в ночь на 11 января в Киеве. От пожара пострадали несколько соседних авто, которые находились на парковке жилой многоэтажки. Об этом сообщает Сегодня.
Отмечается, что возгорание началось в подземном паркинге около полуночи. Сначала вспыхнул Mercedes G 400, затем – огонь перекинулся на соседний внедорожник Skoda. Пожарные приехали за пять минут, но Mercedes выгорел дотла. Жители дома считают – это был поджог.
"Просмотрел видеокамеры. Они, минуя зону камер, пригнувшись, за колонну спрятавшись, практически были не видны. Человека два или три", – говорит охранник Александр.
Местные жители говорят, что только чудом огонь не перекинулся на жилые этажи. Охранники тоже уверяют, что поджог был намеренным, это зафиксировали и видеокамеры.
Читайте также: "Голливудское" ДТП с участием полицейского в Киеве: новые подробности
Сожженный Mercedes принадлежит общественному активисту Михаилу Ковальчуку. Он выступал против одной из строек на столичном Печерске. А также принимал участие в поисках убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
61
0
Оставьте свой комментарий