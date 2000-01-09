» » Пожар на железнодорожной станции в Одессе: есть жертвы
Раздел: Происшествия  
0

Пожар на железнодорожной станции в Одессе: есть жертвы

Пожар на железнодорожной станции в Одессе: есть жертвы Горели железнодорожные составы.

Пожар площадью 400 м2 произошел на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная"

В Одессе в результате пожара на железнодорожных складах станции "Одесса-Товарная" погиб один человек.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, указано, что 12 января в 10:35 по ул. Заньковецкая, 19 на кровле одноэтажного здания (частично жилое, частично административное) на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная" возник пожар. "В 13:32 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 400 м2. На месте пожара обнаружено 1 погибшое лицо мужского пола", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделениями ГСЧС из помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2 тыс. 700 патронов к ним.

Читайте также: В Киеве женщину избили до смерти

Как сообщается, от ГСЧС к тушению привлекались 10 единиц техники и 62 спасателя. Причина пожара устанавливается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, ЧП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:17 » Автор: Наталия Невская
     17
     0

Похожие новости по теме

В Киеве в переходе произошел пожар В Киеве в переходе произошел пожар

Возгорание произошло в переходе напротив гостиницы "Днепр"

В Киеве произошел пожар В Киеве произошел пожар

Причины возникновения пожара выясняются

Жуткий пожар в Одессе: погибли четверо детей Жуткий пожар в Одессе: погибли четверо детей

Также погибла их мама.

В Одессе горело СТО, есть пострадавшие В Одессе горело СТО, есть пострадавшие

Причина пожара устанавливается.

Пожар в Одессе: на железнодорожном вокзале загорелось депо Пожар в Одессе: на железнодорожном вокзале загорелось депо

Загорелся утеплитель емкости с водой 60 куб. м.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх