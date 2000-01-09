Пожар на железнодорожной станции в Одессе: есть жертвы

Горели железнодорожные составы.



Пожар площадью 400 м2 произошел на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная"



В Одессе в результате пожара на железнодорожных складах станции "Одесса-Товарная" погиб один человек.



Об этом сообщает



В частности, указано, что 12 января в 10:35 по ул. Заньковецкая, 19 на кровле одноэтажного здания (частично жилое, частично административное) на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная" возник пожар. "В 13:32 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 400 м2. На месте пожара обнаружено 1 погибшое лицо мужского пола", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, подразделениями ГСЧС из помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2 тыс. 700 патронов к ним.



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Как сообщается, от ГСЧС к тушению привлекались 10 единиц техники и 62 спасателя. Причина пожара устанавливается. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пожар площадью 400 м2 произошел на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная"В Одессе в результате пожара на железнодорожных складах станции "Одесса-Товарная" погиб один человек.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина В частности, указано, что 12 января в 10:35 по ул. Заньковецкая, 19 на кровле одноэтажного здания (частично жилое, частично административное) на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная" возник пожар. "В 13:32 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 400 м2. На месте пожара обнаружено 1 погибшое лицо мужского пола", - говорится в сообщении.По данным ведомства, подразделениями ГСЧС из помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2 тыс. 700 патронов к ним.Как сообщается, от ГСЧС к тушению привлекались 10 единиц техники и 62 спасателя. Причина пожара устанавливается.



