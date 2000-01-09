Раздел: Происшествия
ДТП в Николаеве: внедорожник насмерть переехал женщину
Ведется следствие.
Вечером в субботу, 13 января, на ул. Кузнечной (Скороходова) в Николаеве внедорожник Toyota Land Cruiser 200 насмерть сбил женщину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
«Тойота» ехала по ул. Кузнечной, со стороны ул. Садовой, в направлении ул. 6-й Слободской. Сразу за перекрестком с ул. 3-й Слободской на дорогу, справа налево по ходу движения автомобиля, вышла женщина. Водитель резко затормозил и попытался сманеврировать так, что задним колесом выскочил на бордюр. Однако все предпринятые меры не помогли — автомобиль сбил женщину, которая от удара упала на асфальт.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте — врач «скорой» констатировал смерть.
Как рассказали местные жители, которые хорошо знали погибшую, женщину зовут Людмила, ей 58 лет. Она возвращалась от сына в свой дом, который расположен на противоположной стороне улицы. Через некоторое время на месте происшествия появился муж погибшей, который также опознал ее.
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Стоит отметить, что наезд произошел менее чем в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель «Ленд Крузера» рассказал корреспонденту «Новостей-N», что женщина вышла на дорогу внезапно. По его словам, скорость движения автомобиля не превышала 50 км/ч.
Вечером в субботу, 13 января, на ул. Кузнечной (Скороходова) в Николаеве внедорожник Toyota Land Cruiser 200 насмерть сбил женщину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
«Тойота» ехала по ул. Кузнечной, со стороны ул. Садовой, в направлении ул. 6-й Слободской. Сразу за перекрестком с ул. 3-й Слободской на дорогу, справа налево по ходу движения автомобиля, вышла женщина. Водитель резко затормозил и попытался сманеврировать так, что задним колесом выскочил на бордюр. Однако все предпринятые меры не помогли — автомобиль сбил женщину, которая от удара упала на асфальт.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте — врач «скорой» констатировал смерть.
Как рассказали местные жители, которые хорошо знали погибшую, женщину зовут Людмила, ей 58 лет. Она возвращалась от сына в свой дом, который расположен на противоположной стороне улицы. Через некоторое время на месте происшествия появился муж погибшей, который также опознал ее.
Читайте также: Под Киевом убили мужчину
Стоит отметить, что наезд произошел менее чем в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель «Ленд Крузера» рассказал корреспонденту «Новостей-N», что женщина вышла на дорогу внезапно. По его словам, скорость движения автомобиля не превышала 50 км/ч.
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