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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Николаеве: внедорожник насмерть переехал женщину

ДТП в Николаеве: внедорожник насмерть переехал женщину Ведется следствие.

Вечером в субботу, 13 января, на ул. Кузнечной (Скороходова) в Николаеве внедорожник Toyota Land Cruiser 200 насмерть сбил женщину.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

«Тойота» ехала по ул. Кузнечной, со стороны ул. Садовой, в направлении ул. 6-й Слободской. Сразу за перекрестком с ул. 3-й Слободской на дорогу, справа налево по ходу движения автомобиля, вышла женщина. Водитель резко затормозил и попытался сманеврировать так, что задним колесом выскочил на бордюр. Однако все предпринятые меры не помогли — автомобиль сбил женщину, которая от удара упала на асфальт.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте — врач «скорой» констатировал смерть.

Как рассказали местные жители, которые хорошо знали погибшую, женщину зовут Людмила, ей 58 лет. Она возвращалась от сына в свой дом, который расположен на противоположной стороне улицы. Через некоторое время на месте происшествия появился муж погибшей, который также опознал ее.

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Стоит отметить, что наезд произошел менее чем в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель «Ленд Крузера» рассказал корреспонденту «Новостей-N», что женщина вышла на дорогу внезапно. По его словам, скорость движения автомобиля не превышала 50 км/ч.

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 Теги: ДТП, Николаев

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Сегодня, 21:12 » Автор: Наталия Невская
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