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Раздел: Происшествия  
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В Киеве такси Uber протаранило две машины

В Киеве такси Uber протаранило две машиныАвария произошла в самом центре столицы.

На Крещатике водитель авто Uber врезался в две иномарки. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

«ДДП на Крещатике: водитель Шевроле Uber протаранил Хюндай и Хонда на светофоре на Б. Хмельницкого», - написали в соцсети.

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По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. На место аварии приехали сотрудники полиции.
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 Теги: Киев, такси, ДТП

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Сегодня, 09:16 » Автор: Татьяна Шедько
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