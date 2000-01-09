В Киеве такси Uber протаранило две машины

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На Крещатике водитель авто Uber врезался в две иномарки. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.«ДДП на Крещатике: водитель Шевроле Uber протаранил Хюндай и Хонда на светофоре на Б. Хмельницкого», - написали в соцсети.По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. На место аварии приехали сотрудники полиции.