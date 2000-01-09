Раздел: Происшествия
В Киеве такси Uber протаранило две машины
Авария произошла в самом центре столицы.
На Крещатике водитель авто Uber врезался в две иномарки. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.
«ДДП на Крещатике: водитель Шевроле Uber протаранил Хюндай и Хонда на светофоре на Б. Хмельницкого», - написали в соцсети.
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По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. На место аварии приехали сотрудники полиции.
На Крещатике водитель авто Uber врезался в две иномарки. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.
«ДДП на Крещатике: водитель Шевроле Uber протаранил Хюндай и Хонда на светофоре на Б. Хмельницкого», - написали в соцсети.
Читайте также: В Киеве Toyota столкнулась с Hyundai: есть пострадавшие
По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. На место аварии приехали сотрудники полиции.
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