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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом обнаружили тело мужчины

Под Киевом обнаружили тело мужчиныТруп лежал в водоеме.

Сегодня, 15 января, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о провалившемся под лед около села Осещина Вышгородского района рыбаке. Когда спасатели прибыли на место происшествия, мужчина уже был без признаков жизни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

На место происшествия выехали спасатели из Новых Петровцев и водолазы. В 50 метрах от берега они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

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Водолазно-спасательное отделение провело работу по подъему и транспортировке тела на берег.
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 Теги: Киевщина, ЧП, труп

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Сегодня, 20:53 » Автор: Наталия Невская
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