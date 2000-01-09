Раздел: Происшествия
Под Киевом обнаружили тело мужчины
Труп лежал в водоеме.
Сегодня, 15 января, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о провалившемся под лед около села Осещина Вышгородского района рыбаке. Когда спасатели прибыли на место происшествия, мужчина уже был без признаков жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
На место происшествия выехали спасатели из Новых Петровцев и водолазы. В 50 метрах от берега они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Читайте также: Поножовщина в Киеве: неизвестный напал на пассажиров автобуса
Водолазно-спасательное отделение провело работу по подъему и транспортировке тела на берег.
Сегодня, 15 января, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о провалившемся под лед около села Осещина Вышгородского района рыбаке. Когда спасатели прибыли на место происшествия, мужчина уже был без признаков жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
На место происшествия выехали спасатели из Новых Петровцев и водолазы. В 50 метрах от берега они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Читайте также: Поножовщина в Киеве: неизвестный напал на пассажиров автобуса
Водолазно-спасательное отделение провело работу по подъему и транспортировке тела на берег.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1350
0
Оставьте свой комментарий