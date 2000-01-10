Пожар на Киевщине: среди погибших - ребенок

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Смертельный пожар произошел вчера ночью, около 22:15, в Броварском районе в селе Квитневе в частном жилом доме. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной ГСЧС.«В 4.00 16 января пожар ликвидирован на площади 180 кв. м. В результате пожара 2 человека погибли (из них 1 ребенок 2012 г.р.) и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу», - поделились спасатели.