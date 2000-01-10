Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: погиб военный
Авария произошла на территории воинской части.
Во вторник, 16 февраля, в Киеве произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эспрессо.
Инцидент произошел в Соломенском районе, на территории воинской части А2788 по ул. Качалова, 3.
По словам сотрудников части, погибший работал заведующим на складе хранения бронежилетов.
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Молодой мужчина получил травмы в результате наезда грузовика и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Во вторник, 16 февраля, в Киеве произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эспрессо.
Инцидент произошел в Соломенском районе, на территории воинской части А2788 по ул. Качалова, 3.
По словам сотрудников части, погибший работал заведующим на складе хранения бронежилетов.
Читайте также: В центре Николаева столкнулись три автомобиля
Молодой мужчина получил травмы в результате наезда грузовика и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
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