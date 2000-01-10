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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: погиб военный

ДТП в Киеве: погиб военный Авария произошла на территории воинской части.

Во вторник, 16 февраля, в Киеве произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эспрессо.

Инцидент произошел в Соломенском районе, на территории воинской части А2788 по ул. Качалова, 3.

По словам сотрудников части, погибший работал заведующим на складе хранения бронежилетов.

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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 20:50 » Автор: Наталия Невская
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