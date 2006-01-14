Трагическое ДТП в Черкасской области: столкнулись ВАЗ и автобус

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Смертельное ДТП произошло вчера около 19:40 на трассе Тальное – Майданец, недалеко от города Тальное. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" пенсионер, не смог справиться с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом "Черкассы-Новоархангельск".В результате аварии водитель авто погиб на месте происшествия. Также получили травмы водитель и девять пассажиров автобуса и пассажир автомобиля.