Раздел: Происшествия
Трагическое ДТП в Черкасской области: столкнулись ВАЗ и автобус
В результате аварии водитель ВАЗ погиб на месте.
Смертельное ДТП произошло вчера около 19:40 на трассе Тальное – Майданец, недалеко от города Тальное. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" пенсионер, не смог справиться с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом "Черкассы-Новоархангельск".
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В результате аварии водитель авто погиб на месте происшествия. Также получили травмы водитель и девять пассажиров автобуса и пассажир автомобиля.
Смертельное ДТП произошло вчера около 19:40 на трассе Тальное – Майданец, недалеко от города Тальное. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" пенсионер, не смог справиться с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом "Черкассы-Новоархангельск".
Читайте также: Масштабное ДТП на Донетчине: ВАЗ протаранил пассажирский автобус
В результате аварии водитель авто погиб на месте происшествия. Также получили травмы водитель и девять пассажиров автобуса и пассажир автомобиля.
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