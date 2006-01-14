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Раздел: Происшествия  
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Киев: несовершеннолетняя выпрыгнула из окна многоэтажки

Киев: несовершеннолетняя выпрыгнула из окна многоэтажкиЧП произошло в Деснянском районе.

Сегодня вечером, на улице Братиславской, 7 в Деснянском районе столицы 17-летняя девушка выпрыгнула из окна девятого этажа.

Девушка осталась жива, но получила черепно-мозговую травму и переломы обеих ног, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная Правда.

Сейчас на месте происшествия работают следователи полиции. Не исключается попытка суицида.

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В октябре прошлого года в Киеве мужчина упал с 16-го этажа жилого дома. Смерть наступила мгновенно.
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 Теги: Киев, ЧП

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Сегодня, 20:59 » Автор: Наталия Невская
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