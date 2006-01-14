Раздел: Происшествия
В Киеве вооруженные бандиты напали на семью адвоката
Обстоятельства ЧП выясняются.
В столице несколько неизвестных в балаклавах совершили нападение на адвоката Василия Зайченко и его семью, ворвавшись в дом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Известно, что злоумышленники ничего не украли. По предварительным данным, пострадавших госпитализировали в больницу с травмами головы.
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В результате в полиции было начато расследование по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
В столице несколько неизвестных в балаклавах совершили нападение на адвоката Василия Зайченко и его семью, ворвавшись в дом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Известно, что злоумышленники ничего не украли. По предварительным данным, пострадавших госпитализировали в больницу с травмами головы.
Читайте также: Киев: несовершеннолетняя выпрыгнула из окна многоэтажки
В результате в полиции было начато расследование по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
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