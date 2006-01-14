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Раздел: Происшествия  
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ЧП на Херсонщине: трое детей погибли, отравившись угарным газом

ЧП на Херсонщине: трое детей погибли, отравившись угарным газомТела детей нашли их мать, вернувшись домой.

Ужасный инцидент произошел в Алешковском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«Сегодня около 3:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонила 25-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что полчаса назад пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей - 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 г.р.», - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, дети отравились угарным газом. Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства инцидента.
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 Теги: Херсонская область, угарный газ

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Сегодня, 09:32 » Автор: Татьяна Шедько
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