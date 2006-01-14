ЧП на Херсонщине: трое детей погибли, отравившись угарным газом

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Ужасный инцидент произошел в Алешковском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.«Сегодня около 3:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонила 25-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что полчаса назад пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей - 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 г.р.», - говорится в сообщении.По предварительным данным, дети отравились угарным газом. Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства инцидента.