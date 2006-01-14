Раздел: Происшествия
Трагедия с тремя погибшими детьми на Херсонщине: новые подробности
Матери не было дома.
Малыши задохнулись, когда матери не было дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Трое маленьких детей погибли ночью на Херсонщине в поселке Брилевка, где 26-летняя мама уложила малышей спать и ушла к подруге, а когда вернулась – в доме был дым, а дети уже лежали без признаков жизни. По предварительным данным, в доме замкнуло проводку, от этого начали тлеть вещи, а дети задохнулись угарным газом.
Родственники и соседи не могут оправиться от шока. "Третий час ночи, стук в дверь. Я открываю: кто? Даша. Я открываю – Даша уже никакая. Она принесла мне труп, принесла второй, принесла третий", - говорит Валентина, что живет рядом. Старшей девочке Ангелине было 5 лет, ее братикам-близнецам через несколько дней должно было исполниться 2. После их гибели мама с нервным срывом попала в районную больницу. "В средней степени тяжести. Предоставляем ей психологическую поддержку, медикаментозную помощь", - рассказала заведующая отделением неврологии Олешковской районной больницы Елена Климчук. Сможет ли она присутствовать на похоронах собственных детей, до сих пор неизвестно. Домой возвращается бабушка малышей и брат матери – они были на заработках. Отец детей уже несколько месяцев живет в столице, с женой он планировал расстаться.
В тот день у женщины был день рождения – она вернулась от подруги. Пожарных вызвали, когда мертвых детей вынесли из помещения. Спасатели ликвидировали задымление в считанные минуты. "Когда двери были закрыты, оно там дымилось – тряпки и все, что было в доме. А дети лежали в соседней комнате и задохнулись", - рассказал начальник Брилевской пожарной команды Владимир Ковтун. В полиции открыли уголовное производство из-за неосторожного обращения с огнем, а окончательная причина пожара еще устанавливается.
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"Предварительная версия причины – задымление. Возможно, возгорание электропроводки, но факта самого пожара, огня, не видели. Только задымление данного дома", - рассказал и.о. начальника следственного отделения Олешковского отдела полиции Виталий Рябыкин.
Малыши задохнулись, когда матери не было дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Трое маленьких детей погибли ночью на Херсонщине в поселке Брилевка, где 26-летняя мама уложила малышей спать и ушла к подруге, а когда вернулась – в доме был дым, а дети уже лежали без признаков жизни. По предварительным данным, в доме замкнуло проводку, от этого начали тлеть вещи, а дети задохнулись угарным газом.
Родственники и соседи не могут оправиться от шока. "Третий час ночи, стук в дверь. Я открываю: кто? Даша. Я открываю – Даша уже никакая. Она принесла мне труп, принесла второй, принесла третий", - говорит Валентина, что живет рядом. Старшей девочке Ангелине было 5 лет, ее братикам-близнецам через несколько дней должно было исполниться 2. После их гибели мама с нервным срывом попала в районную больницу. "В средней степени тяжести. Предоставляем ей психологическую поддержку, медикаментозную помощь", - рассказала заведующая отделением неврологии Олешковской районной больницы Елена Климчук. Сможет ли она присутствовать на похоронах собственных детей, до сих пор неизвестно. Домой возвращается бабушка малышей и брат матери – они были на заработках. Отец детей уже несколько месяцев живет в столице, с женой он планировал расстаться.
В тот день у женщины был день рождения – она вернулась от подруги. Пожарных вызвали, когда мертвых детей вынесли из помещения. Спасатели ликвидировали задымление в считанные минуты. "Когда двери были закрыты, оно там дымилось – тряпки и все, что было в доме. А дети лежали в соседней комнате и задохнулись", - рассказал начальник Брилевской пожарной команды Владимир Ковтун. В полиции открыли уголовное производство из-за неосторожного обращения с огнем, а окончательная причина пожара еще устанавливается.
Читайте также: ДТП на Донетчине: погиб наблюдатель ОБСЕ
"Предварительная версия причины – задымление. Возможно, возгорание электропроводки, но факта самого пожара, огня, не видели. Только задымление данного дома", - рассказал и.о. начальника следственного отделения Олешковского отдела полиции Виталий Рябыкин.
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