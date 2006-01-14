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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: дама за рулем Chevrolet вылетела навстречку

ДТП в Киеве: дама за рулем Chevrolet вылетела навстречкуОбстоятельства аварии выясняются.

На ул. Николая Василенко, 2 произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vechirniykiev.com.ua.

Водитель авто Chevrolet Aveo занесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с авто Kis Sportage, который от удара отлетел на трамвайные пути и задел трамвай.

Движение трамваев по обе стороны было парализовано не менее чем на час.

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На месте работает патрульная полиция.

ДТП в Киеве: дама за рулем Chevrolet вылетела навстречку
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 21:25 » Автор: Наталия Невская
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