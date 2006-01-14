Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: дама за рулем Chevrolet вылетела навстречку
Обстоятельства аварии выясняются.
На ул. Николая Василенко, 2 произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vechirniykiev.com.ua.
Водитель авто Chevrolet Aveo занесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с авто Kis Sportage, который от удара отлетел на трамвайные пути и задел трамвай.
Движение трамваев по обе стороны было парализовано не менее чем на час.
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На месте работает патрульная полиция.
На ул. Николая Василенко, 2 произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vechirniykiev.com.ua.
Водитель авто Chevrolet Aveo занесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с авто Kis Sportage, который от удара отлетел на трамвайные пути и задел трамвай.
Движение трамваев по обе стороны было парализовано не менее чем на час.
Читайте также: Трагедия с тремя погибшими детьми на Херсонщине: новые подробности
На месте работает патрульная полиция.
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