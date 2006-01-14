Похожа на бывшую: в Киеве мужчина напал на девушку в лифте

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В столице на улице Оноре де Бальзака, 14 16 января мужчина напал на местную жительницу в лифте. Об этом стало известно из сообщения на странице Киев Оперативный в Фейсбуке.Со слов пострадавшей, мужчина повалил девушку на пол и начал душить. Однако спустя время начал плакать и отпустил ее. Он попросил пострадавшую поговорить с ним, т.к. она похожа на его бывшую девушку. После отказа сказал, что выброситься из окна.Девушка попросилась пойти домой умыться и вызвала полицию. Однако правоохранителям не удалось задержать нападавщего.