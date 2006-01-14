Раздел: Происшествия
Похожа на бывшую: в Киеве мужчина напал на девушку в лифте
Мужчина хотел убить девушку, так как она похожа на его бывшую возлюбленную.
В столице на улице Оноре де Бальзака, 14 16 января мужчина напал на местную жительницу в лифте. Об этом стало известно из сообщения на странице Киев Оперативный в Фейсбуке.
Со слов пострадавшей, мужчина повалил девушку на пол и начал душить. Однако спустя время начал плакать и отпустил ее. Он попросил пострадавшую поговорить с ним, т.к. она похожа на его бывшую девушку. После отказа сказал, что выброситься из окна.
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Девушка попросилась пойти домой умыться и вызвала полицию. Однако правоохранителям не удалось задержать нападавщего.
В столице на улице Оноре де Бальзака, 14 16 января мужчина напал на местную жительницу в лифте. Об этом стало известно из сообщения на странице Киев Оперативный в Фейсбуке.
Со слов пострадавшей, мужчина повалил девушку на пол и начал душить. Однако спустя время начал плакать и отпустил ее. Он попросил пострадавшую поговорить с ним, т.к. она похожа на его бывшую девушку. После отказа сказал, что выброситься из окна.
Читайте также: ДТП в Киеве: дама за рулем Chevrolet вылетела навстречку
Девушка попросилась пойти домой умыться и вызвала полицию. Однако правоохранителям не удалось задержать нападавщего.
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