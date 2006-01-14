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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Hyundai сбил мать с ребенком: водитель пытался скрыться

В Киеве Hyundai сбил мать с ребенком: водитель пытался скрытьсяНеравнодушные очевидцы задержали водителя.

В центре Киева на улице Саксаганского автомобиль сбил женщину с ребенком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"На пешеходном переходе водитель Hyundai на еврорегистрации службы Uber задел женщину с ребенком. С места происшествия пытался уехать, но, неравнодушные прохожие ему помешали. Обошлось без серьезных травм. Ожидают патрульную полицию. Водитель выходить из авто отказывается" – говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На фото видно, что свидетели ДТП заблокировали автомобиль, мешая водителю покинуть место происшествия.

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Водитель находится за рулем автомобиля и не выходит из транспортного средства.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 21:42 » Автор: Анна Мартынова
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