Раздел: Происшествия
В Киеве Hyundai сбил мать с ребенком: водитель пытался скрыться
Неравнодушные очевидцы задержали водителя.
В центре Киева на улице Саксаганского автомобиль сбил женщину с ребенком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"На пешеходном переходе водитель Hyundai на еврорегистрации службы Uber задел женщину с ребенком. С места происшествия пытался уехать, но, неравнодушные прохожие ему помешали. Обошлось без серьезных травм. Ожидают патрульную полицию. Водитель выходить из авто отказывается" – говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
На фото видно, что свидетели ДТП заблокировали автомобиль, мешая водителю покинуть место происшествия.
Читайте также: Серьезное ДТП в Киеве: Hyundai пытался скрыться от полиции
Водитель находится за рулем автомобиля и не выходит из транспортного средства.
В центре Киева на улице Саксаганского автомобиль сбил женщину с ребенком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"На пешеходном переходе водитель Hyundai на еврорегистрации службы Uber задел женщину с ребенком. С места происшествия пытался уехать, но, неравнодушные прохожие ему помешали. Обошлось без серьезных травм. Ожидают патрульную полицию. Водитель выходить из авто отказывается" – говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
На фото видно, что свидетели ДТП заблокировали автомобиль, мешая водителю покинуть место происшествия.
Читайте также: Серьезное ДТП в Киеве: Hyundai пытался скрыться от полиции
Водитель находится за рулем автомобиля и не выходит из транспортного средства.
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