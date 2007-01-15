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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошел крупный пожар

В Киеве произошел крупный пожарЧП случилось в центре столицы.

В Киеве на ул. Богдана Хмельницкого, 12, в отселенном историческом доме 19-го века произошел крупный пожар, для ликвидации которого понадобилась помощь более 80 спасателей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“По прибытию пожарных было установлено, что горит 5 и 6 этажи, а также крыша здания. В 22:03 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 23:28 - ликвидирован”, - сказано в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 22 единицы техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.

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По предварительным данным, информации о жертвах нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 09:17 » Автор: Наталия Невская
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Ан  
Сегодня, 09:48

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