Раздел: Происшествия
В Киеве произошел крупный пожар
ЧП случилось в центре столицы.
В Киеве на ул. Богдана Хмельницкого, 12, в отселенном историческом доме 19-го века произошел крупный пожар, для ликвидации которого понадобилась помощь более 80 спасателей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“По прибытию пожарных было установлено, что горит 5 и 6 этажи, а также крыша здания. В 22:03 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 23:28 - ликвидирован”, - сказано в сообщении.
По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 22 единицы техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.
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По предварительным данным, информации о жертвах нет. Причина возникновения пожара выясняется.
В Киеве на ул. Богдана Хмельницкого, 12, в отселенном историческом доме 19-го века произошел крупный пожар, для ликвидации которого понадобилась помощь более 80 спасателей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“По прибытию пожарных было установлено, что горит 5 и 6 этажи, а также крыша здания. В 22:03 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 23:28 - ликвидирован”, - сказано в сообщении.
По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 22 единицы техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.
Читайте также: В Днепре обнаружили тело парня, которого пытали перед смертью
По предварительным данным, информации о жертвах нет. Причина возникновения пожара выясняется.
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