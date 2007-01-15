Раздел: Происшествия
В Киеве произошел пожар
Горит стройплощадка.
Киеве на пр. Правды прямо сейчас на стройплощадке жилого комплекса “Варшавский микрорайон” полыхает крупный пожар.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“ЧП в Киеве на пр. Правды: масштабный пожар на стройке. В ЖК "Варшавский микрорайон" горит стройка”, - сказано в сообщении.
По информации сообщества, на месте работают бойцы ГСЧС.
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Причины пожара неизвестны.
Киеве на пр. Правды прямо сейчас на стройплощадке жилого комплекса “Варшавский микрорайон” полыхает крупный пожар.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“ЧП в Киеве на пр. Правды: масштабный пожар на стройке. В ЖК "Варшавский микрорайон" горит стройка”, - сказано в сообщении.
По информации сообщества, на месте работают бойцы ГСЧС.
Читайте также: Обстрел микроавтобуса на Донбассе: новые подробности
Причины пожара неизвестны.
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