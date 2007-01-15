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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошел пожар

В Киеве произошел пожарГорит стройплощадка.

Киеве на пр. Правды прямо сейчас на стройплощадке жилого комплекса “Варшавский микрорайон” полыхает крупный пожар.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“ЧП в Киеве на пр. Правды: масштабный пожар на стройке. В ЖК "Варшавский микрорайон" горит стройка”, - сказано в сообщении.

По информации сообщества, на месте работают бойцы ГСЧС.

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Причины пожара неизвестны.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 21:09 » Автор: Наталия Невская
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