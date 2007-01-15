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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Киеве: пешехода отбросило на встречную полосу

Смертельное ДТП в Киеве: пешехода отбросило на встречную полосуРазбиты три авто.

Вечером в воскресенье, 21 января 2018, водитель Audi сбил человека, которая перебегала дорогу в неположенном месте на Столичном шоссе в Киеве.

Удар был такой силы что сбитого через отбойник перебросило на встречную полосу, - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

При этом Jaguar, который ехал за Audi, успел затормозить, однако сзади в него врезалась Skoda.

Все три автомобиля ехали в одном направлении. Мужчина погиб мгновенно. Его личность устанавливается.

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На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства трагедии.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 21:33 » Автор: Наталия Невская
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