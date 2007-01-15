Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве: пешехода отбросило на встречную полосу
Разбиты три авто.
Вечером в воскресенье, 21 января 2018, водитель Audi сбил человека, которая перебегала дорогу в неположенном месте на Столичном шоссе в Киеве.
Удар был такой силы что сбитого через отбойник перебросило на встречную полосу, - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
При этом Jaguar, который ехал за Audi, успел затормозить, однако сзади в него врезалась Skoda.
Все три автомобиля ехали в одном направлении. Мужчина погиб мгновенно. Его личность устанавливается.
Читайте также: На Виннитчине крыша дома обрушилась на трех спящих детей
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства трагедии.
Вечером в воскресенье, 21 января 2018, водитель Audi сбил человека, которая перебегала дорогу в неположенном месте на Столичном шоссе в Киеве.
Удар был такой силы что сбитого через отбойник перебросило на встречную полосу, - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
При этом Jaguar, который ехал за Audi, успел затормозить, однако сзади в него врезалась Skoda.
Все три автомобиля ехали в одном направлении. Мужчина погиб мгновенно. Его личность устанавливается.
Читайте также: На Виннитчине крыша дома обрушилась на трех спящих детей
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства трагедии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
229
0
Оставьте свой комментарий