Раздел: Происшествия
В Киеве на ходу вспыхнул грузовик
Из-за происшествия на дороге образовалась большая пробка.
Инцидент случился в ночь на 23 января в столице в Святошинском районе. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«Во время движения загорелся моторный отсек. Получив вызов о возгорании, на место сразу же выехали пожарные. Но необходимости тушить грузовик уже не было. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание с помощью огнетушителей», - написали в соцсети.
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К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, однако образовалась большая пробка.
Инцидент случился в ночь на 23 января в столице в Святошинском районе. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«Во время движения загорелся моторный отсек. Получив вызов о возгорании, на место сразу же выехали пожарные. Но необходимости тушить грузовик уже не было. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание с помощью огнетушителей», - написали в соцсети.
Читайте также: "Тяжелое" ДТП на Хмельнитчине: столкнулись два грузовика и легковушка
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, однако образовалась большая пробка.
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