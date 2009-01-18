В Киеве на ходу вспыхнул грузовик

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Инцидент случился в ночь на 23 января в столице в Святошинском районе. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«Во время движения загорелся моторный отсек. Получив вызов о возгорании, на место сразу же выехали пожарные. Но необходимости тушить грузовик уже не было. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание с помощью огнетушителей», - написали в соцсети.К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, однако образовалась большая пробка.