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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло серьезное ДТП

В Киеве произошло серьезное ДТПСтолкнулись Daewoo Matiz и Volkswagen.

В Киеве на пересечении улиц Маршала Гречко и Северо-Сырецкой столкнулись два автомобиля Daewoo Matiz и Volkswagen.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.

Троллейбус, при объезде места ДТП, не рассчитал радиус поворота. К счастью, люди помогли передвинуть электротранспорт, что бы была возможность проехать.

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Обошлось без пострадавших.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 21:58 » Автор: Наталия Невская
     2020
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