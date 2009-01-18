Раздел: Происшествия
В Киеве произошло серьезное ДТП
Столкнулись Daewoo Matiz и Volkswagen.
В Киеве на пересечении улиц Маршала Гречко и Северо-Сырецкой столкнулись два автомобиля Daewoo Matiz и Volkswagen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Троллейбус, при объезде места ДТП, не рассчитал радиус поворота. К счастью, люди помогли передвинуть электротранспорт, что бы была возможность проехать.
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Обошлось без пострадавших.
В Киеве на пересечении улиц Маршала Гречко и Северо-Сырецкой столкнулись два автомобиля Daewoo Matiz и Volkswagen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Троллейбус, при объезде места ДТП, не рассчитал радиус поворота. К счастью, люди помогли передвинуть электротранспорт, что бы была возможность проехать.
Читайте также: В Одессе похитили мужчину
Обошлось без пострадавших.
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