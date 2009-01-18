В Киеве посетители стриптиз-клуба устроили перестрелку





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В самом центре столицы на улице Большой Васильковской сегодня ночью произошла стрельба. Об этом сообщил «Информатор».Происшествие случилось в стриптиз-клубе Chiky&Picky. У входа возник конфликт между посетителями и началась стрельба. Три человека в результате перестрелки пострадали. Один мужчина получил серьезную травму головы, а второй – носа.На место прибыли полицейские и медики. Точные обстоятельства и причины ссоры буду выяснять правоохранители.