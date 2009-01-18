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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом в аварии разбилась известный дизайнер

Под Киевом в аварии разбилась известный дизайнерДТП случилось на Бориспольской трассе.

Украинский дизайнер и основательница ТМ "Ангел" Анжела Павлова погибла в ДТП под Киевом на Бориспольской трассе. Об этом сообщила ее подруга Инна Лукьянец на своей странице в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

"Осенью мы приглашали ее на кафедру, и она, основательница ТМ "Ангел", рассказывала нам о том, как быть стильными, модными, непревзойденными женщинами. Каким должен быть дресс-код преподавателя вуза... Теперь у меня и у многих других женщин останутся ее красивейшие наряды. Теперь нашего Ангела не стало...", — написала Лукьянец.

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Другие подробности ДТП не сообщаются.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 21:46 » Автор: Наталия Невская
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