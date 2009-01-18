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Трагедия с ребенком в Умани: свежие детали

Трагедия с ребенком в Умани: свежие деталиПодробности о погибшем мальчике.

Семья находится в шоке от трагедии Детские развлечения в дендропарке "Софиевка" закончились для 12-летнего Руслана Непотенко смертью.

Подростки привязались веревками к металлическим тросам, чтобы покататься на нерабочей канатной дороге. В какой-то момент ребята зависли в высоте, а Руслану канаты передавили легкие и он стал задыхаться. Ребенок умер на глазах у сверстников. Семья и знакомые ребенка до сих пор не могут отойти от шокирующей трагедии, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Руслан был активным мальчиком, случалось, что нарушал дисциплину. По части обучения звезд с неба тоже не хватал, при этом он был добрым, общительным и отзывчивым ребенком", - рассказали преподаватели школы №11, где учился Руслан. Отмечается, что похоронили мальчика на городском кладбище. Проститься с ним пришли все его друзья и близкие. Кроме погибшего Руслана в семье остались еще два ребенка.

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После трагедии "копы" начали досудебное расследование по ст. 367 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). По сообщению прокуратуры Черкасской области, должностные лица Национального дендрологического парка "Софиевка" ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности и не приняли меры для полного демонтажа канатной дороги, что привело к несчастному случаю, в результате которой погиб ребенок.
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 Теги: Умань, ЧП

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Сегодня, 22:24 » Автор: Наталия Невская
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